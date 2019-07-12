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12 липня 2019, пʼятниця, 14:19 30
Суспільство 2019-07-12T17:00:03+03:00
Українські Новини
Горілці в Україні бути: Кабмін врегулював проблему витратомірів

Горілці в Україні бути: Кабмін врегулював проблему витратомірів

Горілка. Фото: radiosvoboda.org
Горілка. Фото: radiosvoboda.org

Кабінет Міністрів схвалив "дорожню карту" заходів, розроблених Міністерством фінансів, Міністерством аграрної політики та продовольства та Державною фіскальною службою для відновлення відвантаження спирту, яке було призупинене з 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики, передають Українські Новини.

Серед заходів, які будуть прийняті - застосування вже встановлених і зареєстрованих приладів обліку до врегулювання питання установки і реєстрації електронних витратомірів - лічильників спирту етилового спиртовими заводами.

Зазначається, що найближчим часом спиртова галузь та суміжні галузі, які є споживачами спирту, запрацюють в плановому режимі.

Згідно з повідомленням, зупинка відвантаження спирту спиртовими підприємствами була пов'язана з впровадженням нової системи контролю за обігом етилового спирту.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня відбулася робоча зустріч Мінфіну та представників Податкової служби для врегулювання проблем із запуском системи електронного адміністрування реалізації спирту

Раніше "Укрспирт" заявив, що в разі надання Міністерством фінансів роз'яснень щодо використання витратомірів та оформлення вивезення спирту з території акцизного складу до кінця дня, підприємство почне відвантаження негайно.

За його словами, роз'яснення вже готове, однак його повинен затвердити Кабінет Міністрів.

Наразі ДП вже закупило 9 витратомірів з 40 необхідних і заявляє про встановлення 5 штук на заводах.

Раніше "Укрспирт" заявив про неможливість встановлення необхідних для відвантаження спирту витратомірів, оскільки в законодавстві не закріплені вимоги до них.

Крім того, він зазначив, що існують неузгодженості в податковому законодавстві щодо процесу фіксації виїзду і в'їзду спиртовозу з акцизного складу.

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