"Укрлендфармінг" зробив ставку на популяризацію аграрних професій серед дітей на селі

600 дітей з 8 областей України відвідали "День маленького фермера", який 3-й рік поспіль влітку проводить група компаній "Укрлендфармінг", один з найбільших європейських агрохолдингів. Так один з лідерів галузі допомагає з профорієнтацією і популяризує аграрні професії серед дітей і молоді, говориться у повідомленні компанії.

"День маленького фермера" - це один із серії заходів для дітей в агрохолдингу "Укрлендфармінг", власником якого є бізнесмен Олег Бахматюк. Ці заходи - частина системної профорієнтаційної роботи з дітьми і підлітками на підприємствах, які розташовані в 22 областях України. За 3 роки існування проекту 600 школярів молодших класів з Полтавської, Сумської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Вінницької областей знайомилися на підприємствах холдингу з особливостями роботи агронома, тваринника й механізатора.

Майже 4 роки тому "Укрлендфармінг" започаткував серію програм "Світ аграрних професій", в межах якої проводить "День маленького фермера". Випускає дитячі розмальовки, шкільні щоденники з інформацією про аграрні професії, з переліком освітніх установ, де можна отримати дані професії тощо. Зокрема, під час "Дня маленького фермера" діти в ігровій формі відкривають для себе специфіку професій, їх запрошують на підприємство, знайомлять з працівниками, показують ферми, безпілотну високотехнологічну техніку. Все це супроводжується грою з аніматорами, розвагами та квестами.

"Перед кожною дитиною рано чи пізно постає питання вибору майбутньої професії: яку саме спеціальність обрати після закінчення школи? Особливо цим переймається сільська молодь, адже вона не бачить для себе привабливої перспективи залишитись працювати в селі, - розповіла керівник департаменту з управління персоналом "Укрлендфармінгу" Наталія Романенко. - За даними статистики 2018-2019 років у порівнянні з 2017-2018 роками, кількість прийнятих на початковий цикл навчання студентів за напрямом "Аграрні науки та продовольство" зменшилась на 9% - в університети, академії, інститути, на 7% - в коледжі, технікуми, училища. А це значить, що агробізнес через 3-5 років також недоотримає молодих спеціалістів. Та й дорослому населенню сільської місцевості доводиться в силу певних обставин думати про перепрофілювання".

"Укрлендфармінг" допомагає обрати професію не тільки дітям, але і дорослим, підтримує державну систему освіти, залучає до співпраці ключові аграрні вузи й коледжі країни, надає можливість вивчати новітні технології, найсучаснішу техніку. Як соціально відповідальна компанія, "Укрлендфармінг" всебічно заохочує мешканців сіл залишатися працювати в селах, а не шукати роботу в містах чи в інших країнах.

Група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка є одним з лідерів аграрного виробництва в країні та одним з кращих роботодавців України, яка забезпечує робочими місцями тисячі жителів в 22 областях України. Підприємства групи компаній є одними з найбільших українських платників податків.