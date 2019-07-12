підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Держінфраструктури поки не закуповувало світловідбивні жилети для школярів, які пообіцяв роздати Гройсман
12 липня 2019, пʼятниця, 11:10 23
Політика 2019-07-12T13:45:03+03:00
Українські Новини
Держінфраструктури поки не закуповувало світловідбивні жилети для школярів, які пообіцяв роздати Гройсман

Держінфраструктури поки не закуповувало світловідбивні жилети для школярів, які пообіцяв роздати Гройсман

Світловідбиваючий жилет. Фото: kmu.gov
Світловідбиваючий жилет. Фото: kmu.gov

Державне агентство інфраструктурних проектів поки не закуповувало світловідбивні жилети для школярів через систему електронних закупівель Prozorro, хоча Гройсман заявив, що воно вже займається цим.

Про це свідчить сайт системи Prozorro.

Закупівлі жилетів немає в переліку тендерів, які провело або оголосило агентство.

Також агентства немає в переліку організацій і підприємств, які раніше купували світловідбивні жилети і жилети зі світловідбивними смугами через Prozorro.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман заявив, що учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбивні жилети для безпеки на дорозі і продемонстрував зразок жилета.

Тим часом Міністерство освіти і науки та Міністерство юстиції заявили, що не розробляли ніяких рішень про видачу школярам світловідбивних жилетів для безпеки на дорозі.

Вперше про ініціативу з жилетами Гройсман заговорив майже рік тому. Прес-служба прем'єра потім уточнила, що жилети має закуповувати Держагенстство інфраструктурних проектів і їх будуть видавати в школах на початку вересня.

Більше новин про: світловідбиваючі жилети Державне агентство інфраструктурних проектів

Архів
Новини
Суд обрав заступнику голови Держархіву Бондарчуку нічний домашній арешт 13:40
Українська зернова асоціація просить Кабмін відмовитися від автоматичної індексації тарифів на залізничні перевезення 13:13
У Зеленського вивчать скорочення депутатського корпусу 13:02
Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП прийняла постанову про зниження тарифу Укренерго 13:00
Leopolis Jazz збільшив удвічі використання дата-трафіку у Львові 12:50 Прес-реліз
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
Що таке хімічна кастрація і для кого вона застосовується 15:56
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах 11:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok