Гройсман заявив, що якби не він, Аваков і Кличко - то Львів потонув би в смітті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "1+1" сказав меру Львова Андрію Садовому, що без його допомоги з проблемою львівського сміття б не впоралися, передають Українські Новини.\r\n"Якщо б я вам не допомагав - ви б затонули в тому смітті. Я хочу вам сказати ще одну річ. Ми з вами в якомусь питанні "партизанили" для того, щоб вирішити вашу проблему, тому що не все в центральної влади були зацікавлені її вирішити. І ще, нам допомагав у цьому у тому числі і мер столиці Віталій Кличко. До речі, вам допомагав ще й міністр Аваков", - сказав Гройсман Садовому.\r\nГройсман зазначив, що він був єдиним чиновником у центральній владі, який намагався допомогти з проблемою сміття у Львові.\r\nСадовий відповів, що коли звертався до Прем'єр-міністра за допомогою, то він йому відмовляв.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада прийняла рішення про проведення конкурсу на будівництво системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища, яка дозволить видобувати з полігону побутових відходів газ.\r\nТакож 20 грудня Львівська міськрада затвердила отримання кредиту на €35 млн на будівництво у Львові сміттєпереробного заводу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.\r\nУ вересні львівський сміття знову скинули в забороненому місці.\r\nТим часом в День Землі у Львівській області горіло звалище і суха трава на площі 2,7 га\r\nРаніше Львів знову опинився під загрозою сміттєвого колапсу.