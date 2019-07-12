Гройсман заявив, що якби не він, Аваков і Кличко - то Львів потонув би в смітті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "1+1" сказав меру Львова Андрію Садовому, що без його допомоги з проблемою львівського сміття б не впоралися, передають Українські Новини.

"Якщо б я вам не допомагав - ви б затонули в тому смітті. Я хочу вам сказати ще одну річ. Ми з вами в якомусь питанні "партизанили" для того, щоб вирішити вашу проблему, тому що не все в центральної влади були зацікавлені її вирішити. І ще, нам допомагав у цьому у тому числі і мер столиці Віталій Кличко. До речі, вам допомагав ще й міністр Аваков", - сказав Гройсман Садовому.

Гройсман зазначив, що він був єдиним чиновником у центральній владі, який намагався допомогти з проблемою сміття у Львові.

Садовий відповів, що коли звертався до Прем'єр-міністра за допомогою, то він йому відмовляв.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада прийняла рішення про проведення конкурсу на будівництво системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища, яка дозволить видобувати з полігону побутових відходів газ.

Також 20 грудня Львівська міськрада затвердила отримання кредиту на €35 млн на будівництво у Львові сміттєпереробного заводу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

У вересні львівський сміття знову скинули в забороненому місці.

Тим часом в День Землі у Львівській області горіло звалище і суха трава на площі 2,7 га

Раніше Львів знову опинився під загрозою сміттєвого колапсу.