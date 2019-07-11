Як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах в Раду

Вибори у Верховну Раду не за горами. "Поліграфічний комбінат "Україна" по повній готує 60,4 млн бюлетенів для голосування. Українські Новини розкажуть як виглядає бюлетень і скільки потрібно ресурсів для його виготовлення.

Для друку бюлетенів буде використано майже 14 млн аркушів паперу, що дорівнює вазі в 540 тонн. Над виготовленням бюлетенів працюють цілодобово 800 співробітників. Закінчити друк їм потрібно до 15 липня.

Співробітники поліграфкомбінату працюють над створенням бюлетенів

Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 20 копійок, а в одномандатних округах - від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок в залежності від довжини, яка залежить від кількості кандидатів.

Виборчий бюлетень

Також у роботі над бюлетенем використовують 8 ступенів захисту з використанням спеціальних елементів і фарб.







Як повідомляли Українські Новини, партії Зеленського і Бойко лідирують на виборах в Верховну Раду.

Раніше ЦВК зареєструвала 21 партію і більше трьох тисяч кандидатів на вибори в Раду.

Тим часом в поліцію надійшло понад 1,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчому процесі.