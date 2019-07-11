Облігації держпозики більш безпечні, ніж депозити, – Федорчук

В Україні склалася ситуація, коли приватному інвестору вигідніше вкладатися у цінні папери, ніж відкривати депозити в банках. Наприклад, інвестування в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) є повністю безпечним, тому що держава гарантує повну виплату номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу. Українці поступово звикають до ринку цінних паперів, тож найближчі роки очікується значне збільшення приватних інвестицій, зокрема в державні облігації, - вважає Анатолій Федорчук, керівник інвестиційного відділу "Фрідом Фінанс Україна".

Процес інвестування в ОВДП вигідний і для держави, і для інвесторів. Уряду вигідно мати кошти для реалізації спеціальних держпрограм, що підвищує рівень життя кожного українця, а інвестори, придбавши держоблігації, отримують фіксований дохід і з часом повертають свою інвестицію у 100-відсотковому розмірі, - пояснив Федорчук.

З початку 2017 року розмір вкладів у держоблігації серед фізичних осіб виріс у 90 разів — з 104 млн до 9,5 млрд гривень. Навіть більше, поки українці думають, чи вкладатися в облігації чи ні, нерезиденти активно купують наші цінні папери. Станом на сьогодні загальна сума інвестицій нерезидентів в ОВДП України становить 60 мільярдів гривень, тоді як минулого року — всього 10 млрд. Ці цифри говорять самі за себе, - вважає експерт.

Складність в тому, що цінні папери сприймаються громадянами, як щось складне - хоча інвестування в ОВДП за своєю суттю схоже з розміщенням коштів на депозитному рахунку у банку, є лише технічні відмінності. Але беззаперечний факт, що інвестуючи кошти в облігації держпозики, клієнт заробляє більше. Станом на зараз середня відсоткова ставка держоблігацій становить 15,7% у гривні й 6% у валюті, а банківських депозитів — 14% й 2,5% річних відповідно.

Податок на дохід фізичних осіб, отриманий від ОВДП, платити не потрібно, тоді, коли ставка податку на відсотки з депозитного вкладу становить 18% (сплачують лише 1,5% військового збору). Вкладникам в ОВДП держава повертає повну суму інвестиції, тобто верхня гранична сума не обмежена. Банки ж можуть повернути лише 200 тис. гривень.

Ще важливий момент - зміна відсоткової ставки. Емітент не змінює ставку ОВДП протягом всього періоду випуску облігації. У банківських депозитних договорах відсоткова ставка визначається на рік, і при укладенні нового договору може бути іншою — вищою або нижчою залежно від поточних тарифів банку. Обмежень щодо осіб, які можуть оформлювати ОВДП немає, а сам процес доволі простий і зрозумілий. Щоб купити держоблігацію потрібен лише паспорт та ідентифікаційний номер платника податків.

"Українці, поки що, лише вчаться інвестувати, тому, гадаю, через декілька років інвестування на фондових ринках буде закономірністю, а не винятком", - вважає Анатолій Федорчук.

ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" - професійний учасник фондового ринку України: торговець цінними паперами та депозитарна установа, частина холдингу Freedom Holding Corp (США), брокери якого, дають клієнтам доступ до світових фінансових ринків. Акції холдингу лістінговані на біржі OTС QX Best Market в США (тікер FRHC). Компанія входить в ТОП-5 торговців на фондовому ринку України. На початок 2019 року має 12 філій по Україні, штат більше 100 чоловік.