Зеленський починає масштабну люстрацію топ-чиновників часів Порошенко

Президент Володимир Зеленський ініціює запровадження люстрації Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної і Митної служб, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Крім того, люстрацію пропонується поширити також на секретаря Ради національної безпеки і оборони і керівництво оборонних підприємств, які займали посади в зазначений період.

"Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати Президента України, всіх народних депутатів, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які займали посади з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що його командою розроблено законопроект, який передбачає розширення норм закону про очищення влади.

Зеленський додав, що цей законопроект - громадська оцінка діяльності чиновників, які займали вищі державні посади, і висловив упевненість у тому, що їхня діяльність отримає також справедливу юридичну оцінку.

На даний час цей законопроект не зареєстровано на сайті Ради.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.

4 липня 200 прихильників партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус" та "Європейська солідарність" мітингували біля Конституційного Суду проти можливого скасування закону "Про очищення влади".

У травні заступник голови Адміністрації Руслан Рябошапка заявив, що Президент Володимир Зеленський має намір звільнити главу Адміністрації Андрія Богдана у разі визнання Конституційним конституційним Судом закону "Про очищення влади" (люстрації).