підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 15:46 42
Президент 2019-07-11T18:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський починає масштабну люстрацію топ-чиновників часів Порошенко

Зеленський починає масштабну люстрацію топ-чиновників часів Порошенко

Президент Володимир Зеленський ініціює запровадження люстрації Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної і Митної служб, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Крім того, люстрацію пропонується поширити також на секретаря Ради національної безпеки і оборони і керівництво оборонних підприємств, які займали посади в зазначений період.

"Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати Президента України, всіх народних депутатів, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які займали посади з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що його командою розроблено законопроект, який передбачає розширення норм закону про очищення влади.

Зеленський додав, що цей законопроект - громадська оцінка діяльності чиновників, які займали вищі державні посади, і висловив упевненість у тому, що їхня діяльність отримає також справедливу юридичну оцінку.

На даний час цей законопроект не зареєстровано на сайті Ради.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.

4 липня 200 прихильників партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус" та "Європейська солідарність" мітингували біля Конституційного Суду проти можливого скасування закону "Про очищення влади".

У травні заступник голови Адміністрації Руслан Рябошапка заявив, що Президент Володимир Зеленський має намір звільнити главу Адміністрації Андрія Богдана у разі визнання Конституційним конституційним Судом закону "Про очищення влади" (люстрації).

Більше новин про: Володимир Зеленський Закон про люстрацію

Архів
Новини
Летять голови: Зеленський звільнив 6 чиновників Київщини, призначених Порошенком 17:50
Київська кондфабрика Roshen має намір збільшити статутний фонд в 3 рази 17:36
Вибори. Фото: prm.ua
Як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах в Раду 17:23
Рада знову відмовилася звільнити Клімкіна 17:22
Зеленський за своїм законом про люстрацію повинен буде звільнити Данилюка і не зможе призначити у владу Абрамавичуса 17:16
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok