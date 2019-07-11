Зеленський хоче люструвати чиновників режиму Порошенка

Президент Володимир Зеленський ініціює запровадження люстрації Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної і Митної служб, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.\r\nПро це Зеленський повідомив у відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nКрім того, люстрацію пропонується поширити також на секретаря Ради національної безпеки і оборони і керівництво оборонних підприємств, які займали посади в зазначений період.\r\n"Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати Президента України, всіх народних депутатів, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які займали посади з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року", - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що його командою розроблено законопроект, який передбачає розширення норм закону про очищення влади.\r\nЗеленський додав, що цей законопроект - громадська оцінка діяльності чиновників, які займали вищі державні посади, і висловив упевненість у тому, що їхня діяльність отримає також справедливу юридичну оцінку.\r\nНа даний час цей законопроект не зареєстровано на сайті Ради.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.\r\n4 липня 200 прихильників партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус" та "Європейська солідарність" мітингували біля Конституційного Суду проти можливого скасування закону "Про очищення влади".\r\nУ травні заступник голови Адміністрації Руслан Рябошапка заявив, що Президент Володимир Зеленський має намір звільнити главу Адміністрації Андрія Богдана у разі визнання Конституційним конституційним Судом закону "Про очищення влади" (люстрації).