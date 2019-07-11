У Миколаївській області смертельне ДТП: батько посадив за кермо 10-річного хлопчика

11 липня, в Миколаївській області після зіткнення двох автомобілів загинула дитина, який перебував за кермом однієї з машин. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Нацполіції.\r\nАварія сталася сьогодні вранці на автодорозі Ольшанське-Миколаїв поблизу селища Ольшанське Миколаївського району. Там зіткнулися Opel і ВАЗ-2105. "В результаті зіткнення транспортних засобів 10-річний хлопчик загинув на місці пригоди. 30-річний пасажир ВАЗа, батько загиблого, і водій Opel з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.\r\nНа місці події продовжують працювати слідчі, співробітники сектору реагування патрульної поліції і рятувальники. Відомості про ДТП внесено до ЄРДР за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).\r\n\r\nДТП у Миколаївській області. Фото: mk.npu.gov.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше вночі в Миколаєві врізався в дерево автомобіль з військовими.\r\nРаніше у Миколаєві п'яний таксист у спробі втекти протаранив поліцейське авто.