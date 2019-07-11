У Миколаївській області смертельне ДТП: батько посадив за кермо 10-річного хлопчика

11 липня, в Миколаївській області після зіткнення двох автомобілів загинула дитина, який перебував за кермом однієї з машин. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Нацполіції.

Аварія сталася сьогодні вранці на автодорозі Ольшанське-Миколаїв поблизу селища Ольшанське Миколаївського району. Там зіткнулися Opel і ВАЗ-2105. "В результаті зіткнення транспортних засобів 10-річний хлопчик загинув на місці пригоди. 30-річний пасажир ВАЗа, батько загиблого, і водій Opel з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати слідчі, співробітники сектору реагування патрульної поліції і рятувальники. Відомості про ДТП внесено до ЄРДР за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).

ДТП у Миколаївській області. Фото: mk.npu.gov.ua

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