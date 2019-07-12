Циклони і фронти дестабілізують погоду: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень

Осіння прохолода, яка прийшла в Україну, поки не збирається залишати територію країни. Більш того, в найближчі тижні вона посилиться приходом циклону і атмостферних фронтів, які дестабілізують синоптичну ситуацію.

Про це повідомила в своєму метеоблозі синоптик Наталка Діденко.

"Поки ми дружно лаяли спеку і яскраве сонце, атмосфера терпляче збирала наші скарги, зареєструвала всі побажання, навіть найменші, зробила висновки і, як завжди, пішла нам назустріч. Спека з України пішла", - написала Діденко.

Температура повітря, за її словами, знизилася до + 17 + 24 градусів, а вночі в горах навіть з'явилися осінні + 5 + 8 градусів.

Поки ж в Україні буде переважати свіжа повітряна маса. Денна температура повітря становитиме + 18 + 24 градуси, на півдні і південному сході традиційно буде на кілька градусів тепліше, + 22 + 27 градусів. Сильна спека малоймовірна.

По всій території України вірогідні періодичні дощі локального характеру. Оскільки значних температурних контрастів не передбачається, то ймовірність гроз та граду трохи зменшиться.

На півночі і заході України західний вітер може посилюватися до 12-14 метрів в секунду.

На вихідних, 13-14 липня, в південній частині та в центральних областях буде багато сонця, варто цим скористатися для роботи або відпочинку на свіжому повітрі.

"Хто збирається в Карпати, обов'язково візьміть теплий одяг. Там вночі очікується місцями + 5 + 8 градусів", - попередила синоптик.

За її словами, для відпочиваючих в південній частині України температура води в Чорному та Азовському морях 23-26 градусів. Хоча варто враховувати, що в цей період відбувається підйом глибинних холодних вод, тому температура води може знижуватися дуже відчутно. Перевіряйте інформацію перед відпочинком.

Источник: www.wxcharts.com

У той же час перша половина тижня буде в Україні синоптично нестабільною. Циклони і атмосферні фронти принесуть періодичні дощі, грози, місцями сильні зливи і поривчастий вітер.

Волога дощова погода протягом 15, 16, 17 і 18 липня буде посилюватися прохолодним і навіть холодним повітрям. Вдень очікується в межах + 16 + 24 градусів, а вночі 7 + 14 градусів.

Однак надалі, в другу половину наступного тижня, вологість зменшиться, збільшиться кількість сонця, опади припиняться. Комфортна погода знову відновиться.

Температура повітря підвищиться до 24 + 29 градусів, а на півдні і сході до + 28 + 33 градусів.

У Києві в найближчі дні погода буде нестійкою, з періодичними дощами і красивими осінніми хмарами. Температура повітря коливатиметься вночі в межах + 9 + 13 градусів, а вдень повітря прогріється до + 19 + 23 градусів.

Така ж некомфортна синоптична ситуація буде в столиці і на початку наступного тижня - локальні дощі, місцями грози, прохолодна повітряна маса.

На вихідних синоптик радить одягатися тепліше, брати з собою засоби захисту від дощу, холоду і комарів.

Друга половина наступного тижня, 19-21 липня, принесе до Києва багато сонця, припинення опадів і підвищення температури повітря до + 25 + 28 градусів.

"Атмосфера і природа завжди чують наші прохання. Бажано, щоб і ми з такою ж повагою, терпінням і розумом використовували всі природні і атмосферні скарби", - рекомендує Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду: синоптик розповіла, коли зміниться погода.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, перед вихідними в Карпатах похолоднішає до +3, а моря місцями прогріються до +24.