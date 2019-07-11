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11 липня 2019, четвер, 13:52 191 Документ
Силові структури 2019-07-11T15:30:05+03:00
Українські Новини
Співвласник клініки "Борис" оголошений Інтерполом в міжнародний розшук

Співвласник клініки "Борис" оголошений Інтерполом в міжнародний розшук

Співвласник мережі київських медичних клінік "Борис" Лев Хлявич оголошений Інтерполом в міжнародний розшук.

Про це свідчить червона картка Інтерполу з позначкою fugitive wanted for prosecution – розшукується для судового переслідування.

Оголошення в розшук відбулося в кінці січня 2019 року, однак, як повідомило джерело в правоохоронних органах в інтересах слідства трималося в таємниці – Хлявича планували затримати за кордоном. За наявною інформацією, він намагався сховатися у Литві, однак побоюючись арешту, повернувся до України.

Підтверджує міжнародний розшук Хлявича і видання "Комерсант".

У відношенні Хлявича правоохоронними органами України та Вірменії порушені кримінальні справи за статтями вимагання, підроблення документів, шахрайство в особливо великому розмірі, неправдивий донос і несплата податків. В Україні справи розслідуються Національною поліцією і Державним бюро розслідувань. Хлявича підозрюють у тому, що він шляхом погроз і підробки документів разом зі спільниками вимагав у вірменських бізнесменів 10 млн доларів. Як стверджує джерело, мова йде про братів Саркисових, мільярдерів, які останніми роками проживають в США та Європі.

Лев Хлявич також розшукується у Вірменії. А до розслідування резонансної справи підключилося також ФБР, оскільки згідно з оперативними даними Хлявич часто буває в США, контактуючи з місцевим криміналітетом.

В клініці "Борис" поки інформацію не коментують. Про Льва Хлявиче відомо не багато. В Україні він відомий як бізнесмен і професійний гравець в покер. Згідно з інформацією з відкритих джерел у 2000 році фігурував у кримінальній справі за фактами підробки та незаконного збуту державних страхових полісів в Криму для іноземних туристів.

Деякий час тому Хлявич ініціював у Києві порушення кримінальної справи стосовно братів Сергія та Миколи Саркисових — керівників та співвласників компанії "РЕСО-Гарантія". Бізнесменів Саркисових заочно звинуватили у шахрайстві, однак їх кримінальне переслідування припинено за браком доказів причетності до передбачуваного злочину. Між тим вірменські слідчі звинуватили самого Хлявича у вимаганні. Генпрокуратура України припинила переслідування співвласників "РЕСО-Гарантії".

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