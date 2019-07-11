На Закарпатті обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Нацполіції

Невідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Закарпатській області Андрія Іванківа.

Про це на брифінгу сказав голова Нацполіції Сергій Князєв, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці по автомобілю начальника управління захисту економіки було випущено 5 куль. Постраждала мешканка Ужгорода", - повідомив він.

Сам Іванків не постраждав.

Обстріл авто чиновника Нацполіції на Закарпатті. Фото: mukachevo.net

Начальник Нацполіції пов'язує напад з активною діяльністю Іванківа з викриття контрабанди на західному кордоні.

Також Князєв зазначив, що за час своєї роботи начальник УЗЕ Закарпаття займався розслідуванням корупційних справ проти екс-начальника місцевої митниці та облавтодору.

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Як повідомляли Українські Новини, невідомі підрізали і обстріляли з вогнестрілів таксі з людьми у Кривому Розі.

Раніше невідомий обстріляв вікна Голосіївського райсуду Києва.