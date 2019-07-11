На Закарпатті обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Нацполіції

Невідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Закарпатській області Андрія Іванківа.\r\nПро це на брифінгу сказав голова Нацполіції Сергій Князєв, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні вранці по автомобілю начальника управління захисту економіки було випущено 5 куль. Постраждала мешканка Ужгорода", - повідомив він.\r\nСам Іванків не постраждав.\r\nОбстріл авто чиновника Нацполіції на Закарпатті. Фото: mukachevo.net\r\nНачальник Нацполіції пов'язує напад з активною діяльністю Іванківа з викриття контрабанди на західному кордоні.\r\nТакож Князєв зазначив, що за час своєї роботи начальник УЗЕ Закарпаття займався розслідуванням корупційних справ проти екс-начальника місцевої митниці та облавтодору.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rYBAqIKc4jg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі підрізали і обстріляли з вогнестрілів таксі з людьми у Кривому Розі.\r\nРаніше невідомий обстріляв вікна Голосіївського райсуду Києва.