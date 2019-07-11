ДБР викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає колишнього Президента Петра Порошенка на допит 17 липня.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба бюро.\r\n"Так, дійсно його викликали на допит на 17 липня, на середу", - сказав представник відомства.\r\nЧас допиту і у якій справі він викликається не уточняться.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка.\r\nРаніше в партії Порошенка заявили про підготовку обшуків в її офісі.