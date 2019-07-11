Запуск ринку електроенергії в Україні пройшов набагато більш гладко, ніж у багатьох інших країнах, - Шукру Богут (USAID)

Запуск ринку електроенергії в Україні пройшов набагато більш гладко, ніж у багатьох інших країнах, - Шукру Бог

Запуск в Україні з 1 липня оптового ринку електроенергії пройшов успішно, без будь-яких відключень електроенергії. Про це в інтерв'ю виданню "Деньги.ua" розповів старший радник з питань енергетики USAID Шукру Богут.

"Було дуже цікаво спостерігати за тим, як відкривався ринок електроенергії. Не у всіх країнах цей процес проходив гладко, однак в Україні запуск був успішним. Нам потрібно розглядати два аспекти - технічний і фінансовий. З технічної точки зору - все відмінно, у нас, як і раныше, є електрика, немає відключень електроенергії і проблем з поставками електроенергії. Що стосується фінансового аспекту, то зараз ми стежимо за тим, як працюють спеціальні зобов'язання з обслуговування населення (ПСО)", - зазначив Шукру Богут.

На його думку, перші результати (роботи нового енергоринку, - ред.) ми зможемо побачити через кілька тижнів.

"У нас зараз три місяці буде діяти платформа для проведення торгів за двосторонніми договорами, а після цього буде обрана і запущена нова платформа - і все це забезпечить повноцінну роботу енергоринку", - пояснив експерт.

За словами Шукру Богута, закон "Про ринок електричної енергії", який був прийнятий в 2017 році, повністю відповідає європейським нормам та правилам, а також повністю відповідає Третьому енергетичному пакету ЄС.

"Він (закон) передбачає анбандлінг діяльності з виробництва та постачання електричної енергії від послуг передачі і розподілу електроенергії. Ці види діяльності тепер розділені. Як ви знаєте, з 1 січня цього року був запущений роздрібний ринок електричної енергії. Це була перша частина запуску ринку електричної енергії. А з 1 липня запущений оптовий ринок електричної енергії", - зазначив експерт.

Шукру Богут підкреслив в інтерв'ю, що відкриття ринку - це все ще перехідний етап для завершення реформи.

"Тут все добре - електроенергія виробляється, передається і розподіляється. Попит споживачів задовольняється суб'єктами генерації, передачі, розподілу та енергопостачання. Що ж стосується фінансових моментів, то тут потрібно ще провести додаткову роботу щодо розрахунків і клірингу фінансових операцій. Це стосується всіх ринкових сегментів: ринку двосторонніх договорів, і спотового ринку, або ринку на добу вперед, і внутрісуточних ринку, і балансуючого ринку", - зазначив експерт.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, який передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки.