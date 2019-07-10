"Фармак" планує вивести на ринок препарати напрямку психіатрії в 2021

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) планує вивести на ринок препарати напрямку психіатрії в 2021 році.

Про це журналістам сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк, передають Українські Новини.

"Сьогодні в нас у портфелі присутні 12 терапевтичних груп. Ми вирішили, що будемо розвивати ще 2 напрямки - це психіатрія й астма. По психіатрії для України ми плануємо (вивести) на 2021 рік, а по астмі в нас уже є (препарати на ринку). Ми бачимо, як у світі розвиваються ці сегменти, очікуємо, що в Україні держава допомагатиме населенню по цих серйозних захворюваннях", - сказав він.

Зі слів Костюка, в компанії дуже диверсифікований портфель ліків і немає такого бренду, який би займав понад 5% частки в загальній виручці компанії.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.