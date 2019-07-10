підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 липня 2019, середа, 13:43 6
Судова влада 2019-07-10T13:55:13+03:00
Українські Новини
Суд відмовився заарештувати майно Ющенка

Суд відмовився заарештувати майно Ющенка

Віктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Віктор Ющенко
Віктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Віктор Ющенко

Печерський районний суд Києва відмовився накласти арешт на майно колишнього Президента Віктора Ющенка, про що клопотала Генеральна прокуратура.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

"Суддя Підпалий відмовив в арешті", - повідомив він.

За його словами, дане рішення було прийнято 9 липня.

Він також повідомив, що суд виніс резолютивну частину рішення і зрозуміти мотиви відмови неможливо, поки не буде оприлюднена мотивувальна частина.

При цьому, коли суд оголосить мотивувальну частину, невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура просить суд накласти арешт на майно Ющенка, зокрема на його нерухомість.

А Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".

Раніше ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру у пособництві Януковичу за володіння "Межигір'я".

Більше новин про: Суд Віктор Ющенко Арешт майна

Архів
Новини
Мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів з 2023 13:56
Суд відмовився заарештувати майно Ющенка 13:43
Мета реформи енергоринку - надати споживачам можливість вибору постачальників, – Кшиштоф Рогульскі 13:38
НАБУ провело обшук в будинку Насалика, перед тим як вручити йому підозру, - ЗМІ 13:35 Документ
У Києві почали евакуювати неправильно припарковані машини, - Кличко 13:15
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
більше новин
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok