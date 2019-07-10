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10 липня 2019, середа, 09:55 9
Економіка 2019-07-10T11:51:10+03:00
Українські Новини
У червні грошова база зросла до 445 млрд гривень

У червні грошова база зросла до 445 млрд гривень

Гривня. Гроші. Фото: pixabay
Гривня. Гроші. Фото: pixabay

У червні грошова база, яка включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, зросла на 3,8% з 428,692 млрд гривень станом на 1 червня до 445,084 млрд гривень станом на 1 липня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 2,1% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в червні збільшилася на 2,2% з 1 259,920 млрд гривень на 1 червня до 1 288,034 млрд гривень на 1 липня, з початку року збільшилася на 0,8% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в червні збільшився на 3,1% з 349,283 млрд гривень на 1 червня до 360,276 млрд гривень на 1 липня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 0,9% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в травні грошова база знизилася на 1,9%.

Також у квітні грошова база виросла до 437 млрд гривень.

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