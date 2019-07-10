Сьогодні Рада продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 4 149 з 4 568 поправок до проекту.

Парламент приступив до розгляду документа 6 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Рада хоче ухвалити Виборчий кодекс до 14 липня.

Раніше "Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр.

Також в день інавгурації Зеленський розповів, що має зробити Рада протягом 2 місяців.