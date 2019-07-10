підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 липня 2019, середа, 08:47 10
Верховна Рада і партії 2019-07-10T11:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Рада продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Сьогодні Рада продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 4 149 з 4 568 поправок до проекту.

Парламент приступив до розгляду документа 6 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Рада хоче ухвалити Виборчий кодекс до 14 липня.

Раніше "Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр.

Також в день інавгурації Зеленський розповів, що має зробити Рада протягом 2 місяців.

Більше новин про: Верховна Рада Вибори до Верховної Ради Виборчий кодекс

Архів
Новини
В США через проблеми з двигуном пасажири рейсу опинились на волосок від смерті 11:39
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
Рейтинг платформи Бойка перевалив за 14%, "Опоблок" Ахметова не проходить 11:10
Курс рубля в обмінниках впав 11:00
Електропостачання "Води Донбасу" відновили 10:45
більше новин
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok