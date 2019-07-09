Виправдувальний вердикт для мера Одеси Труханова - несподіванка для Саакашвілі і Кивана, - блогер Олексій Голобуцький

Київський блогер Олексій Голобуцький назвав завершення судового процесу по одеському "справі Краян", де проходив обвинуваченим сам мер Одеси Геннадій Труханов, "очікуваним" і охарактеризував його як "початок тектонічних змін" щодо викорінення свавілля. Мова йде про судовий процес по "справі Краяна", який розглядався більше півтора років и що завершився сьогодні, 9 липня. Сторона в особі НАБУ і САП вважала, що одеська міськрада придбав будівля адмінкорпусу заводу "Краян" для розміщення в ньому центру адмінпослуг і муніципальних департаментів за завищеною ціною, і вимагали для мера Одеси, його заступника, ряду чиновників і бізнесменів тривалих термінів тюремного ув'язнення. У свою чергу, Малиновський районний суд Одеси визнав низку доказів з боку САП не відповідають закону і на підставі цього виніс виправдувальний вирок. Про це повідомляє Одеський кур'єр.

На думку київського політичного блогера Андрія Голобуцького, результат процесу був очікуваним для всіх, крім колишнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі і будівельного бізнесмена Аднана Кивана: "Отже, завершився один із найгучніших за останні пару років процесів - справа одеського "Краян". Того самого, де Труханова, меру Одеси, "шили" покупку будівлі під центр адмінпослуг за завищеною ціною. Завершився він цілком очікувано: мер не винен. Несподіваним це стало, мабуть, для його давніх ворогів: екс-губернатора Одещини Саакашвілі і сирійського бізнесмена, забудовника Аднана Кивана - генерального спонсора всій антитрухановскої кампанії."

Голобуцький вважає, що сам процес був заздалегідь спланованим замовленням, "підставою": "протягом кількох років за судовим процесом спостерігала вся Україна. Метання обвинувачів з боку убік, затягування справи й інші очевидні речі наочно показували: з самого початку процес був зшитий з кривим лекалами. Те, що це підстава, бачили одесити. Що відсутня доказова база - адвокати. А головне, що сам процес - чистої води комерційне замовлення, яке під вибори стало ще й політичним."

Також блогер певен, що вихід суду над мером Одеси - це початок "тектонічних змін" щодо викорінення свавілля і системи замовних судових процесів: "Що на виході? Справа Труханова, вірніше, його підсумок, може свідчити про багатьох речах. Наприклад, про те, що якщо раніше на відверту заказуху закривали очі і закривали процесуальної ширмою, то тепер це вже не проходить. Я не кажу, що це Зеленський. Або "здобуток" нової влади. Я взагалі не хочу писати цю справу комусь в заслуги. Але прямо зараз купці політиків та комерсантів наочно показали: як раніше вже не буде. Не буде по-старому, по беззаконню. Це початок тектонічних змін, які рано чи пізно повинні були відбутися. Тепер цікаво поспостерігати, яка доля спіткає інші подібні конфлікти - "намальовані" злочини, побудовані виключно на особистій політичній неприязні і бізнес-конкуренції."