Нацполиция повинна розслідувати незаконне припинення Трубою повноважень РГК при ДБР, - голова Ради громадського контролю Болдін

Голова Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань Максим Болдін подав заяву у Національну поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження стосовно директора ДБР Романа Труби за підозрою в перевищенні службових повноважень під час припинення діяльності РГК.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Наскільки мені відомо, по Трубі є два кримінальних провадження. Одне за статтею 382 Кримінального кодексу (невиконання рішення суду), друге - за ст. 367 (службова недбалість). І я думаю, що буде третє, тому що під час допиту я зробив ще одну заяву про злочин, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) . Цим буде займатися Національна поліція", - сказав Болдін.

За його словами, оцінку діяльності Труби на посаді директора також дала Рада громадського контролю при бюро.

"Після того, як був затверджений критичний звіт його роботи, було винесено критичний висновок його діяльності. Більше того, звіт нам був наданий фактично за 3 місяці роботи, але після того, як він (Труба) отримав негативний висновок по звіту, він прийняв рішення про припинення роботи РГК у зв'язку з нібито закінченням річного строку її діяльності. Тому я заявив про його злочин, оскільки своїм наказом він фактично позбавив РГК функції громадського контролю за діяльністю ДБР. Він створив такі умови", - зазначив Болдін.

Він додав, що поки не буде обраний новий склад РГК ця рада повинна працювати в діючому складі.

Болдін також повідомив, що Труба не вважає за доцільне вести діалог з представниками РГК для вирішення ситуації, що склалася.

Як повідомляли Українські Новини, представники громадськості виграли суд у директора ДБР Труби щодо проведення нового конкурсу в РГК.

Раніше Труба зняв з себе відповідальність за бездіяльність щодо створення КДК.