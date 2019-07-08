Середньозважена ціна електроенергії за тиждень роботи нового ринку не перевищила ціну червня, - Дмитро Маляр

Середньозважена ціна в об’єднаній енергосистемі України за перший тиждень роботи нового ринку склала 161,9 коп/кВтг, що відповідає оптовій ринковій ціні, яка діяла в червні. Про це повідомив директор з управління портфелем енергоресурсів D.Trading Дмитро Маляр на сторінці компанії у Facebook, підбиваючи підсумки тижня роботи нового ринку електроенергії.

"Початок другого торгового тижня гарний привід підвести підсумки першого історичного. Середньозважена ціна в ОЕС України 1-7 липня склала 161,9 коп/кВтг, що тотожно оптовій ринковій ціні, яка діяла в червні", - написав Маляр.

Він також повідомив про результати роботи ринку впродовж вихідних та понеділка.

"Торги на неділю на ринку на добу наперед супроводжувались зниженням обсягів до 124,8 млн кВтг (-20% до середніх значень тижня) та відповідно ціни до 157,2 коп/кВтг. Основний драйвер – неділя це традиційно дно тижневого циклу споживання, що додатково супроводжувалося доволі комфортними температурами навколишнього середовища. Торги на понеділок та вівторок в ОЕС України відзначилися зростанням попиту до величин четверга-п’ятниці та коригуванням цін до 162,0 та 166,7 коп/кВтг відповідно", - повідомив Маляр.

Експерт звернув увагу, що з точки зору пропозиції на ринку в ОЕС України спостерігається мінімальна аварійність (лише 1 енергоблок) та достатні запаси вугілля (жодна працююча ТЕС не має запасів вугілля нижче 50 тис тон).

Особливо Маляр відзначив зростання імпорту електроенергії, що на його думку, є вагомою умовою створення конкуренції на новому ринку.

"Минулого тижня Україна вперше здійснила імпорт електроенергії. А вже сьогодні НЕК "Укренерго" підбила підсумки - за чотири дні роботи нового ринку електроенергії імпортовано 19,6 млн кВт годин електроенергії. Повністю погоджуюсь з колегами, що саме імпортні поставки є вагомою умовою для створення прозорої конкуренції на українському ринку електроенергії", - написав Маляр.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня заявив, що новий ринок електроенергії функціонує успішно, і ціна на електроенергію не зросла. А також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.