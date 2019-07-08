Мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинки мирного населення

Національна поліція почала розслідування як терористичного акту мінометного обстрілу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіціі в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, обстріл відбувався з 5-ї до 6-ї години понеділка з боку Первомайська (Луганська область), розташованого на тимчасово непідконтрольній території.

В результаті прямого влучення снаряда в господарську споруду сталося займання мотоцикла "Урал" і сіна, яке господарі заготовили для худоби на зиму.

Крім того, в результаті обстрілу було пошкоджено лінії електропостачання та шибки у вікнах чотирьох будинків по вул. Тімірязєва.

Даних про жертви і постраждалих серед мирних громадян немає.

Відновлення електропостачання планується після припинення вогню і надання режиму тиші.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Обстріл Катериновки. Фото: facebook.com/policeLG

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