Newsone через телеміст хотів дати поспілкуватися двом сім'ям з Москви і Києва, які не бачилися 5 років, - Голованов

Newsone через телеміст хотів дати поспілкуватися двом сім'ям з Москви і Києва, які не бачилися 5 років, - Голо

Генеральний продюсер телеканалу Newsone Василь Голованов, який збирався провести скандальний телеміст з "Россия 24", заявив, що хотів дати можливість двом сім'ям з Москви і Києва, які не бачилися 5 років, поспілкуватися.

Про це Голованов розповів в інтерв'ю "Вестям".

"Це мав бути діалог між сім'ями. Не буду називати прізвища, але йдеться про дві сім'ї з Росії, Москва, та Києва. Вони п'ять років не бачилися. І ми планували дати їм можливість поспілкуватися в режимі live, перед телекамерами. Це людський формат, про людей і долі, а не про політику. Нашою головною умовою, коли задумувалася ця історія, була відсутність в обох студіях політиків і "політичних" коментаторів – експертів тощо, хто вів би розмову в бік того, хто з політиків поганий або хороший. І від звинувачень", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал NewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи.

Володимир Зеленський вважає телеміст NewsOne з "Россией 1" піар-ходом.

Тим часом ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne.