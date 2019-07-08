підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Newsone через телеміст хотів дати поспілкуватися двом сім'ям з Москви і Києва, які не бачилися 5 років, - Голованов
08 липня 2019, понеділок, 16:11 19
ЗМІ 2019-07-08T17:00:02+03:00
Українські Новини
Newsone через телеміст хотів дати поспілкуватися двом сім'ям з Москви і Києва, які не бачилися 5 років, - Голо

Newsone через телеміст хотів дати поспілкуватися двом сім'ям з Москви і Києва, які не бачилися 5 років, - Голованов

Василь Голованов. Фото: vesti-ukr.сом
Василь Голованов. Фото: vesti-ukr.сом

Генеральний продюсер телеканалу Newsone Василь Голованов, який збирався провести скандальний телеміст з "Россия 24", заявив, що хотів дати можливість двом сім'ям з Москви і Києва, які не бачилися 5 років, поспілкуватися.

Про це Голованов розповів в інтерв'ю "Вестям".

"Це мав бути діалог між сім'ями. Не буду називати прізвища, але йдеться про дві сім'ї з Росії, Москва, та Києва. Вони п'ять років не бачилися. І ми планували дати їм можливість поспілкуватися в режимі live, перед телекамерами. Це людський формат, про людей і долі, а не про політику. Нашою головною умовою, коли задумувалася ця історія, була відсутність в обох студіях політиків і "політичних" коментаторів – експертів тощо, хто вів би розмову в бік того, хто з політиків поганий або хороший. І від звинувачень", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал NewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи.

Володимир Зеленський вважає телеміст NewsOne з "Россией 1" піар-ходом.

Тим часом ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne.

Більше новин про: Россия 24 NewsOne Телеканал NewsOne телеміст Василь Голованов

Архів
Новини
Бойко показав годинник діда-фронтовика, який носить вже 40 років 17:27
Електричка.
Під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках 17:26
3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку 17:22
Фото: Facebook/Ірина Ноздровская
Справа про вбивство Ноздровської: суд відмовив в амністії сина Россошанського 17:11
Україна і ЄС підписали 5 фінугод 17:01
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok