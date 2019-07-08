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08 липня 2019, понеділок, 08:03 305
Суспільство 2019-07-08T08:09:36+03:00
Українські Новини
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба"

У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба"

Під час передвиборчого туру Петра Порошенка неласкаво взяли в Хмельницькому. Місцеві жителі зустріли лідера "Європейської солідарності" криками "Ганьба!" Відео прохолодною зустрічі городянами екс-президента опублікував на своїй Facebook-сторінці український підприємець і народний депутат Верховної ради 7 і 8 скликань Олександр Онищенко.

У ролику видно, як Порошенко впевнено крокує вулицями міста, тисне руки жителям і вітає їх. Проте у відповідь на чергове "доброго дня!" хтось починає скандувати: "Ганьба!" Кричущого миттєво підтримує оточує натовп, з якої лунає вигук "йди звідси!" і образливі слова.

Відео: Facebook/ aleksandr.onyshenko

"Петру Олексійовичу влаштували "Ганьбу!", як він любить казати, "фантастичному" Хмельницькому", - прокоментував відеозапис Онищенко.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко на зустрічі з жителями Кам'янця-Подільського назвав Анатолія Шарія "кремлівським покидьком" всупереч свежепридуманному в Раді закону про дематюкації.

Екс-кандидатка від "Європейської солідарності" підозрюється у побитті двох людей.

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