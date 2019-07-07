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07 липня 2019, неділя, 16:00 20
Силові структури 2019-07-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
Вимагав мільйон доларів і вертоліт: подробиці захоплення заручників в Одесі

Вимагав мільйон доларів і вертоліт: подробиці захоплення заручників в Одесі

Захоплення заручниць в Одесі.
Захоплення заручниць в Одесі.

Зловмисник, який взяв у заручниці співробітниць фінансової установи в Одесі, вимагав мільйон доларів і вертоліт.

Про це повідомляє"112 Україна".

"Сьогодні близько 11:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що чоловік зайшов до установи, яка видає швидкі кредити, закрив за собою двері і взяв у заручники двох співробітниць установи. Коли до місця події приїхала поліція, він вимагав за звільнення жінок один мільйон доларів і вертоліт. Понад три години тривали переговори, під час яких чоловік змінював свої вимоги. На певному етапі він погодився звільнити одну з жінок за 100 тис. доларів", – наголосила кореспондент.

Наголошується, що пізніше поліцейські вирішили провести силове захоплення будівлі - вдалося звільнити заручниць. Жінки не постраждали, тільки подряпини. Зараз їм надають медичну допомогу.

"За інформацією поліції, чоловік не є місцевим жителем, він приїхав з одного з районів області. Не був у стані алкогольного сп'яніння", – додала кореспондент.

Повідомляється, що зараз заклад не працює, проходять слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі чоловік взяв у заручники двох співробітниць фінансової установи. Поліція почала спецоперацію "Грім". В ході операції зловмисника затримали. Двох дівчат, які працювали у фінансовій установі, каретою швидкої відправили в медичний заклад.

 

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