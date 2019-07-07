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07 липня 2019, неділя, 15:15 34
Події 2019-07-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Польщі перекинувся автобус з українцями: безліч потерпілих і поранених

У Польщі перекинувся автобус з українцями: безліч потерпілих і поранених

На території Польщі український автобус з пасажирами, який прямував у бік Влоцлава, з'їхав у кювет на відрізку автостради А4 поблизу міста Ополе. В результаті аварії поранення різного ступеня тяжкості отримали одинадцять українців, п'ятеро з яких були доставлені до лікарні.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За інформацією видання, автобус з невідомих причин з'їхав з дороги і впав у канаву, а потім перекинувся. На момент аварії в автобусі перебувало 37 пасажирів, включаючи одну дитину. Автомагістраль була закрита на час приземлення вертольотів Повітряної служби порятунку.

За інформацією Головного управління національних доріг і автомагістралей в місті Ополе, автобус витягли з кювету. Автобус разом з двома водіями на аварійній смузі очікує прибуття буксира. Пасажири автобуса розміщені в найближчій школі.

Нагадаємо, що у Польщі в страшному ДТП загинули українці.

Перед цим у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.

Також у Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві українські студентки.

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