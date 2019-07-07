В НКРЕКП є шлях зниження тарифу "Укренерго" на 38%, - експерт

НКРЕКП отримала інформацію щодо можливості зниження тарифу на послуги з передачі електроенергії "Укренерго" на 38%. Про це написав на своїй сторінці в Facebook президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець.

"5 липня, на відкритому обговоренні щодо встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго", яке відбулося в НКРЕКП, я вніс пропозицію, яка дозволить зменшити вказаний тариф на 0,132 грн/кВт*год або на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу виробітку електроенергії на об’єктах "зеленої" енергетики, які не введені в експлуатацію. Таке зменшення, за нашими підрахунками, може скласти 1 ТВт*год або близько 5 млрд грн з 12 млрд, закладених у тариф", - написав Трохимець.

Ще однією можливістю для зниження тарифу, на думку експерта, є зміна джерела покриття кредитних зобов’язань ДП "НЕК "Укренерго".

"В умовах нового конкурентного ринку електричної енергії зріс попит на доступ до міждержавних перетинів ЛЕП Бурштинтского острову. Відповідно, зросла вартість, яку сплачуватимуть суб’єкти, що цей доступ отримуватимуть. Ми запропонували саме ці додаткові надходження спрямувати на виплату кредитів, замість перекладання зобов’язань на кінцевого споживача", - повідомив Трохимець.

Трохимець також зазначив, що найближчим часом Асоціація енергетики зробить відповідні звернення для отримання документів, які б підтвердили розрахунки експертів щодо можливості знизити тариф, та надасть їх НКРЕКП для його перегляду. А також закликав учасників ринку, споживачів, політиків та активістів разом докласти зусиль для створення прозорого та конкурентного ринку електроенергії.

"Поки представник Президента Андрій Герус разом з феросплавними заводами намагається зірвати ринок електричної енергії, ми робимо все, щоб його побудувати. І зменшити тарифи для промисловості. В тому числі для тих же феросплавних заводів", - наголосив Трохимець.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня заявив, що новий ринок електроенергії функціонує успішно, і ціна на електроенергію не зросла. А також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.