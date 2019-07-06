Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей

Президент Володимир Зеленський має намір посилити боротьбу з контрабандою і запропонував керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць самостійно написати заяви про звільнення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 6 липня в Ужгороді Зеленський представив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.

Представлення пройшло в приміщенні Закарпатської митниці, глава держави підкреслив, що його команда серйозно налаштована на боротьбу з контрабандою.

"Ви не хвилюйтеся, ми вас обов'язково будемо підтримувати. Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" її. Це головний "привіт" вам з Києва, чому ми прибули в такому складі", - сказав Зеленський.

При цьому наголошується, що на Закарпатті разом з Президентом приїхали, зокрема, тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники Олексій Гончарук та Руслан Рябошапка, новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов, в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

Зеленський підкреслив, що його команда хоче донести, що відтепер передавати "наверх" нічого не треба.

Президент також закликав присутніх до співпраці з Бондаренком і додав, що керівництво митниці, прикордонної служби та прокуратури Закарпаття має бути очищено.

Він також порадив керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць за два дні самостійно написати заяви про звільнення.

"Якщо ні, то їх звільнять по-іншому. Країна буде іншою. Я вам усім пропоную почати працювати як нормальні люди. Не говорити про маленькі зарплати, не скаржитися. Просто стати професіоналами і працювати", - підкреслив Зеленський.

Президент також повідомив, що в понеділок, 8 липня, підпише указ про боротьбу з контрабандою.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив в.о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою. Також Зеленський привіз до Львова голову СБУ для розслідування причетності Порошенка до "сміттєвої блокаді".

Тим часом Кабмін призначив головою Митниці Нефьодова.