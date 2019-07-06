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  • Вночі похолодає до +9, вдень заллють сильні зливи: прогноз погоди на Івана Купала
06 липня 2019, субота, 13:48 12
Життя 2019-07-06T14:45:01+03:00
Українські Новини
Вночі похолодає до +9, вдень заллють сильні зливи: прогноз погоди на Івана Купала

Вночі похолодає до +9, вдень заллють сильні зливи: прогноз погоди на Івана Купала

Дощ. Фото: dreamstime.com
Дощ. Фото: dreamstime.com

У неділю, 7 липня, в день християнського свята Івана Купала, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний, місцями сильний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

На курортах карпатського регіону вночі без опадів, вдень помірний, місцями значний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень в Моршині +24...+26 градусів, у Трускавці та Сваляві +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів, температура вночі +16..+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

6 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, йдуть фронти з потужними зливами і шквалами: синоптик попередила про складну погоду на тиждень.

Тим часом, при грозах можливі потужні зливи та шквали: синоптик дала прогноз на купальські вихідні.

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