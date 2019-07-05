підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 17:58 17
Вибори 2019-07-05T18:03:23+03:00
Українські Новини
"Платформа" Бойко погрожує ЦВК відставкою за ігнорування рішення суду щодо повторного жеребкування

"Платформа" Бойко погрожує ЦВК відставкою за ігнорування рішення суду щодо повторного жеребкування

Василь Німченко. Фото: zagittya.com.ua
Василь Німченко. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційною платформи - За життя" Василь Німченко, відповідаючи на питання журналістів про можливість зриву дострокових парламентських виборів, заявив, що останні заяви голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) України Тетяни Сліпачук є підставою для її відставки.

Про це йдеться на офіційному веб-сайте "Опозиційної платформи - За життя".

За словами політика, незважаючи на нагнітання обстановки, яке ми зараз бачимо 21 липня вибори відбудуться.

"Раніше я говорив, що рішення Конституційного Суду щодо конституційності указу Президента про розпуск Ради буде на користь забезпечення права українського народу провести дострокові вибори. Сьогодні мене насторожують ті посили, які йдуть і від команди Зе, і від голови ЦВК - вони працюють в унісон, намагаючись завалити рішення Шостого апеляційного суду про порушення процедури складання списків партій і їх черговість у бюлетені. Партія Саакашвілі повинна бути рівною серед рівних. Є поняття "жеребкування" - це інструмент демократії, якого треба дотримуватися. А те, що ЦВК поспішає і не має досвіду забезпечення законності процедури проведення етапів виборчого процесу, так від цього не повинно страждати право", – пояснив Василь Німченко.

На його думку, всі останні заяви голови ЦВК - це підстава для її відставки.

"Голова ЦВК не забезпечила нормативного проходження всіх етапів виборчого процесу. Щодо того, що вже виготовили 5 млн бюлетенів, то нехай почитає, за скільки днів розсилаються бюлетені на місця. Думаю, що сьогодні-завтра з'явиться скарга, і протягом доби суд її розгляне. І якщо суд буде стояти на платформі верховенства права, то він залишить рішення Апеляційного суду без змін. Оскільки у Верховного Суду немає вихідних, він працює цілодобово, то у понеділок ми вже будемо мати рішення", - зазначив народний депутат.

ЦВК не забезпечила дотримання законності виготовлення виборчих бюлетенів, проігнорувавши вимоги ст. 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України", що зобов'язує Комісію проводити перевірку порядку розміщення у бюлетені політичних партій як суб'єктів виборчого процесу виключно після реєстрації всіх партій, які беруть участь у виборчому марафоні.

Більше того, Комісія після проведення жеребкування без участі однієї з партій, яка визнана учасником виборчого процесу, діючи поза своїми повноваженнями і компетенцією, самоправно склала список партій поза дотримання форми жеребкування.

Політик підкреслив, що подальші дії голови ЦВК, яка вдалася до політичних заяв про можливий зрив виборів з посиланням на початок друку бюлетенів і ревізію рішення суду, яким зазначені дії Комісії визнані незаконними із зобов'язанням провести повторне жеребкування, є спробою впливу на суд вищої інстанції. Відповідно до ст. 81 виборчого закону ЦВК забезпечена можливістю виготовлення нових законно сформованих виборчих бюлетенів.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя ЦВК України Василь Німченко Жеребкування партій

Архів
Новини
Рахункова палата хоче з допомогою правоохоронців пробитися на перевірку в "Нафтогаз" 18:19
МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні 18:04
МОЗ передумало проводити тендер розширення Інституту раку за 2,5 млрд гривень 17:58
"Платформа" Бойко погрожує ЦВК відставкою за ігнорування рішення суду щодо повторного жеребкування 17:58
Пасажиропотік аеропорту Ярославського за 1-е півріччя збільшився на чверть 17:36
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
більше новин
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok