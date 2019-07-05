Роздачу цукру в Лисичанську можна оцінити як підкуп виборців

Останнім часом мешканці Лисичанська Луганської області активно викладають в соціальних мережах фотографії мішків з цукром, на яких написані політичні гасла та прізвища кандидата в депутати.

За словами дописувачів, солодкий продукт масово роздає кандидат в народні депутати по 107-ому виборчому округу Олександр Сухов та його агітатори, пише Gazeta.ua.

Редакція сайту From-ua звернулася за коментарем щодо оцінки такої форми виборчої агітації до виконавчого директора Комітету виборців України Олексія Кошеля. "Безперечно, роздачу гречки чи продуктів під час агітації можна кваліфікувати як непрямий підкуп виборців - вважає експерт. Згідно закону, кандидати можуть поширювати свою агітаційну продукцію у вигляді календариків, чашок чи ручок, і є чітке обмеження по вартості одиниці такої продукції.

Проте, роздача муки, олії, консервів чи каченят, як і роздача готівкових коштів - це велика хвороба наших виборів. І перш за все це стосується виборів на мажоритарних округах. Поки не зміниться виборча система, є ризики застосування прямого і непрямого підкупу виборців.

А поки що залишається просити виборців не голосувати за "гречкосіїв", а національну поліцію - приймати і розглядати заяви про підкуп" - рекомендує О.Кошель.