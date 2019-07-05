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05 липня 2019, пʼятниця, 17:25 261
Події 2019-07-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Чернігівській області депутат обматюкав і побив голову сільради

У Чернігівській області депутат обматюкав і побив голову сільради

В с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської обл. народний депутат України увірвався на сесію сільради, почав нецензурно лаяти голову сільради, а коли той подзвонив в поліцію - штовхнув його і жбурнув телефон об стіну. Про це повідомляється на сайт Державного бюро розслідувань (ДБР). Місцеве ЗМІ "UА:Чернігів" повідомляє, що бійка сталася між нардепом Максимом Микитасем і головою сільради Сергієм Пінчуком.

Також видання опублікувало відео суперечки і зіткнення. На відео видно, як Максим Микитась лається на Сергія Пінчука та погрожує йому в'язницею. У відповідь глава ВІДГ дзвонить в поліцію.

Потім між ними починається бійка, Микитась Максим відбирає у Сергія Пінчука мобільний телефон і кидає його в стіну.

Як сказав Сергій Пінчук, він викликав "швидку".

Державне бюро розслідувань відзначило, що "розслідує хуліганські дії народного депутата".

Слідчими теруправлінням ДБР розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

В даний час проводиться огляд місця події для належної фіксації вчиненого правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, на "майдані Порошенко" побили журналіста "Страни".

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