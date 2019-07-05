Зеленський звільнив голову і 2 уповноважених АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив голову і 2 уповноважених Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про це йдеться у відповідних указах Президента, передають Українські Новини.

Зокрема указом №484/2019 був звільнений голова АМКУ Андрій Вовк.

Також указами №485/2019 і №486/2019 були звільнені уповноважені АМКУ Валений Плюхович і Агія Загребельська.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ.

Також Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.