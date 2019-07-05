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05 липня 2019, пʼятниця, 13:57 18
Президент 2019-07-05T16:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив голову і 2 уповноважених АМКУ

Зеленський звільнив голову і 2 уповноважених АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив голову і 2 уповноважених Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про це йдеться у відповідних указах Президента, передають Українські Новини.

Зокрема указом №484/2019 був звільнений голова АМКУ Андрій Вовк.

Також указами №485/2019 і №486/2019 були звільнені уповноважені АМКУ Валений Плюхович і Агія Загребельська.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ.

Також Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.

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