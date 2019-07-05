Зеленський звільнив голову і 2 уповноважених АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив голову і 2 уповноважених Антимонопольного комітету (АМКУ).\r\nПро це йдеться у відповідних указах Президента, передають Українські Новини.\r\nЗокрема указом №484\/2019 був звільнений голова АМКУ Андрій Вовк.\r\nТакож указами №485\/2019 і №486\/2019 були звільнені уповноважені АМКУ Валений Плюхович і Агія Загребельська.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ.\r\nТакож Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.