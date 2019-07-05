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05 липня 2019, пʼятниця, 12:47 5
Політика 2019-07-05T14:00:02+03:00
Українські Новини
Майже 6 тис. волинян передають показники та сплачують за газ через Viber

Майже 6 тис. волинян передають показники та сплачують за газ через Viber

Чат-бот 7104ua у месенджері Viber функціонує вже 5 місяців. За цей період волиняни передали показання свого лічильника газу більше 7 тис разів.Сплатити за газ, не виходячи з дому, пропонує своїм клієнтам  ТОВ “Волиньгаз Збут”. Зробити це можна за допомогою онлайн-сервісу Viber-бот, у якому зареєстрованомайже 6  тис.волинян.

Спосіб оплати за газ через Viber має ряд переваг. Зокрема, можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

“Темпи сучасного життя вимагають від різних компаній бути гнучкими та клієнторієнтованими. ТОВ “Волиньгаз Збут” за допомогою сервісу Viber-бот пропонує полегшити життя не тільки собі, але й своїм близьким. Адже у вайбері можна зареєструвати до 5 особових рахунків і, таким чином, допомогти батькам, бабусям-дідусям та іншим родичам у поважному віці”, — прокоментував  директор ТОВ “Волиньгаз Збут” Микола Тищук.

За допомогою цього сервісу споживач також  може передати показники за спожитий газ, переглянути поточний стан розрахунків, історію оплат і показань лічильника.

“Я працюю в бізнесі і завжди планую  кожен  день, тиждень і місяць, а головне – ціную час. Тому подати показники за кілька секунд через чат-бот 7104ua у месенджері Viber для мене зручно, швидко та економно. Я веду активний спосіб життя і дуже ціную свій час. Дуже радий, що представники компанії розповіли про можливість оплати за газ через цей сервіс. Із задоволенням зареєструвався  та  користуватимусяним постійно”, — зазначив лучанин  Андрій  Смолярчук.

Сервіс створено для побутових споживачів 5 місяців тому. Для реєстрації слід вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу за газ (або номер лічильника газу). З деталями можна ознайомитися за посиланням: - https://bit.ly/2UHuHKK

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