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05 липня 2019, пʼятниця, 10:29 6
Політика 2019-07-05T11:00:01+03:00
Українські Новини
Чиновник КМДА вимагав $2 тис. за реєстрацію релігійної організації

Чиновник КМДА вимагав $2 тис. за реєстрацію релігійної організації

Правоохоронці разом з підпорядкованим меру Києва Віталію Кличку управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА у четвер, 4 липня, викрили посадовця міської адміністрації у хабарництві. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України у своєму Facebook.

"Сьогодні, 4 липня, оперативники Управління захисту економіки у місті Києві Національної поліції України, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону спільно з управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА викрили посадовця міської адміністрації у хабарництві", – повідомили у поліції.

Там також уточнили, що хабарник займав посаду заступника начальника одного з Департаментів КМДА.

"За підготовку документів та прискорення реєстрації релігійної організації вимагав та отримав від громадянина через посередника 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди.Наразі посадовця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться невідкладні слідчі дії в службових приміщеннях управління КМДА.Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", – говориться у повідомленні.

В свою чергу Віталій Кличко висловив подяку правоохоронцям за професіоналізм та відмінну роботу.

Нагадаємо, раніше мер Києва виступив з вимогою про звільнення з посад голів "Київзеленбуду", КП "Центр розвитку міського середовища" та директора департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.

"Такого ставлення до роботи в столичній владі не буде! Доручаю підготувати матеріали перевірок, які ми спрямуємо до правоохоронних органів для відповідного реагування", – заявив Кличко.
Архів
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