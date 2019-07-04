Працівник підприємства ОПК заарештований за передачу військової інформації російським спецслужбам

Шевченківський районний суд Києва заарештував і призначив заставу 1,7 млн ​​гривень для співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), підозрюваного в роботі на російські спецслужби.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"Слідством встановлено, що працівник одного з державних підприємств оборонно-промислового комплексу під час перебування на території Російської Федерації в 2014 році був завербований співробітником 316-го розвідувального центру Головного управління (колишнє ГРУ) Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації з метою збору і передачі інформації військового характеру для використання під час проведення підривної діяльності проти нашої країни", - йдеться в ньому.

Зазначається, що в подальшому підозрюваний, на виконання завдань російської розвідки, за грошову винагороду збирав і передавав інформацію про кількісний та якісний склад військової техніки Збройних сил України, яка надходила на ремонт на державне оборонне підприємство, про стан її боєготовності, комплектності, приналежності до конкретних військових частин та інші відомості військового характеру.

3 липня за спробу перетину державного кордону України в напрямку Російської Федерації слідчими та оперативними співробітниками СБУ вказану особу було затримано.

У неї вилучено флеш-носії та мобільні телефони з інформацією, яку останній мав передати співробітнику російської військової розвідки під час чергової зустрічі в місті Воронеж (Росія).

Того ж дня зазначеній особі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

У четвер, 4 липня, слідчим суддею Шевченківського районного суду Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 1,7 млн ​​гривень.

Як повідомляли Українські Новини, жінка хотіла продати персональні дані 1,5 млн українців російським спецслужбам.

Раніше російські спецслужби намагалися завербувати українських військових на Донбасі і в дипустановах РФ.