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04 липня 2019, четвер, 20:15 23
Судова влада 2019-07-05T00:30:03+03:00
Українські Новини
Двом суддям заочно повідомили про підозру у сприянні сепаратизму і тероризму "ЛНР"

Двом суддям заочно повідомили про підозру у сприянні сепаратизму і тероризму "ЛНР"

Прокуратура заочно повідомила 2 суддям Краснодонського і Стаханівського міських судів Луганської області про підозру у сприянні сепаратизму і терористичної діяльності самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, передають Українські Новини.

За даними відомства, судді перейшли на бік ЛНР і стали учасниками її "судового блоку".

"На підставі указу голови терористичної організації "ЛНР" зайняли посади так званих "суддів" Краснодонського і Стаханівського міських судів і почали здійснювати правосуддя від імені псевдореспубліки", - сказано в повідомленні.

Суддям заочно повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 (дії, скоєні з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (скоєння умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 258-3 (участь і сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала екс-директора Луганського патронного заводу за співпрацю з бойовиками.

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