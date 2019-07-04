Ситуація в Кривому Розі стабілізується: населенню повернули воду та електрику

Повалені дерева в Кривому Розі. Фото: "Перший Криворізький"

Повалені дерева в Кривому Розі. Фото: "Перший Криворізький"

Кривий Ріг відновив подачу електроенергії і водопостачання для 200 тис. чоловік після негоди, внаслідок якої у місті троє загиблих , у тому числі від удару струму через обрив електромережі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Криворізької міської ради.

Також проводиться робота з поновлення газопостачання для 100 тис. абонентів, відновлення покрівель 50 багатоповерхових будинків і 57 навчальних закладів.

Проводиться розчищення та прибирання доріг, тротуарів, прибудинкових територій.

У місті частково поновлено ​​роботу тролейбусів і трамваїв.

Всього в Кривому Розі було зламано близько 1,5 тис. дерев.

У місті працює штаб із техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли Українські Новини, через ураган третина Кривого Рогу залишилася без світла: град і вітер побив дахи будинків.

95 населених пунктів були відключені від енергопостачання через погіршення погодних умов у Дніпропетровській області.

Тим часом погіршення погоди перекинеться на ще одну область України.