підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 липня 2019, четвер, 13:36 17
Суспільство 2019-07-04T16:30:04+03:00
Українські Новини
Ситуація в Кривому Розі стабілізується: населенню повернули воду та електрику

Ситуація в Кривому Розі стабілізується: населенню повернули воду та електрику

Повалені дерева в Кривому Розі. Фото:
Повалені дерева в Кривому Розі. Фото: "Перший Криворізький"

Кривий Ріг відновив подачу електроенергії і водопостачання для 200 тис. чоловік після негоди, внаслідок якої у місті троє загиблих, у тому числі від удару струму через обрив електромережі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Криворізької міської ради.

Також проводиться робота з поновлення газопостачання для 100 тис. абонентів, відновлення покрівель 50 багатоповерхових будинків і 57 навчальних закладів.

Проводиться розчищення та прибирання доріг, тротуарів, прибудинкових територій.

У місті частково поновлено ​​роботу тролейбусів і трамваїв.

Всього в Кривому Розі було зламано близько 1,5 тис. дерев.

У місті працює штаб із техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли Українські Новини, через ураган третина Кривого Рогу залишилася без світла: град і вітер побив дахи будинків.

95 населених пунктів були відключені від енергопостачання через погіршення погодних умов у Дніпропетровській області.

Тим часом погіршення погоди перекинеться на ще одну область України.

Більше новин про: Негода електрика Водопостачання Відновлення водопостачання

Архів
Новини
Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки, - ЗМІ 16:12
Очолювана Вовком колегія АМКУ приймає до розгляду скарги компанії звинуваченого у фінансуванні тероризму Амірханяна 16:05
Майбутній губернатор Луганської області Комарницький розповів про свої стосунки з Аваковим 15:59
Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора 15:50
У Зеленського падає, у Бойка зростає: свіжі рейтинги 15:36
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok