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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 10:32 43
Події 2019-07-04T13:15:03+03:00
Українські Новини
У Луганській області горить замінований ліс: є постраждалі

У Луганській області горить замінований ліс: є постраждалі

Пожежа в лісі. Фото: pixabay
Пожежа в лісі. Фото: pixabay

Пожежа виникла в замінованому лісі в Луганській області, в ході якого через вибух боєприпасів був поранений чоловік. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"3 липня біля с. Колісниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загоряння лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводиться у зв'язку з тим, що дана територія замінована. Під час опахування місця пожежі стався вибух, в результаті чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства", - сказано в ньому.

На місце пожежі направлено 110 осіб і 25 одиниць техніки, у тому числі піротехнічна група у складі 10 чоловік та 3 одиниці техніки.

Піротехнічним підрозділом ДержНС проводяться роботи з розмінування місцевості.

Як повідомляли Українські Новини, з початку конфлікту на Донбасі від мін загинули 977 цивільних.

Порошенко у січні 2019 року підписав закон про протимінну діяльності.

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