Після Резніченка в обласному бюджеті не лишилося грошей навіть на зарплати і комуналку

Після звільнення Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації в обласному бюджеті не лишилося грошей навіть на виплату заборгованості по зарплаті і комунальних платежів.

Про це зазначається в заяві голови постійної комісії облради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів Андрія Ніканорова.

За його словами, станом на 1 липня залишок коштів на рахунках обласного бюджету – 29,9 млн гривень, тоді як кредиторська заборгованість по поточних видатках на соціальну сферу, в тому числі і по зарплаті та комунальних платежах, - 37,6 млн гривень.

Ніканоров підкреслює, що в останню декаду червня обласна влада зняла з депозиту і витратила 120 млн гривень.

"Обласний бюджет за 6 місяців не виконано. Прогнозне невиконання плану по доходах обласного бюджету до кінця року становить 239,5 млн грн. Зараз проводимо аудит бюджету з метою вирівняти ситуацію", - повідомляє Ніканоров.

Як повідомлялося, 27 червня Президент Володимир Зеленський звільнив Дніпропетровського губернатора Резніченка.

Він був призначений на цю посаду Петром Порошенко в березні 2015.