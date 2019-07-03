Після Резніченка в обласному бюджеті не лишилося грошей навіть на зарплати і комуналку

Після звільнення Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації в обласному бюджеті не лишилося грошей навіть на виплату заборгованості по зарплаті і комунальних платежів.\r\nПро це зазначається в заяві голови постійної комісії облради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів Андрія Ніканорова.\r\nЗа його словами, станом на 1 липня залишок коштів на рахунках обласного бюджету – 29,9 млн гривень, тоді як кредиторська заборгованість по поточних видатках на соціальну сферу, в тому числі і по зарплаті та комунальних платежах, - 37,6 млн гривень.\r\nНіканоров підкреслює, що в останню декаду червня обласна влада зняла з депозиту і витратила 120 млн гривень.\r\n"Обласний бюджет за 6 місяців не виконано. Прогнозне невиконання плану по доходах обласного бюджету до кінця року становить 239,5 млн грн. Зараз проводимо аудит бюджету з метою вирівняти ситуацію", - повідомляє Ніканоров.\r\nЯк повідомлялося, 27 червня Президент Володимир Зеленський звільнив Дніпропетровського губернатора Резніченка.\r\nВін був призначений на цю посаду Петром Порошенко в березні 2015.