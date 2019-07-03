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03 липня 2019, середа, 20:00 226
Політика 2019-07-03T22:15:02+03:00
Українські Новини
Завершення енергореформи є пріоритетом України на найближчі п'ять років, - конференція з реформ в Торонто

Завершення енергореформи є пріоритетом України на найближчі п'ять років, - конференція з реформ в Торонто

Завершення реформи ринку газу та електроенергії – ключовий пріоритет в проведенні реформ в Україні на 2019-2023 роки.

Про це зазначається в "Принципах Торонто", які були представлені під час Третьої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить в Торонто, пише "Обозреватель".

"Завершити реформи ринку газу та електроенергії: скасувати державні субсидії в енергетичному секторі; започаткувати реформу вугільного ринку та зменшити споживання вугілля; запровадити конкуренцію в секторі теплопостачання; розвиток відновлюваних джерел енергії; покращити ефективне використання енергетичних ресурсів; захист уразливих споживачів; покращити ефективне управління та енергетичну незалежність. Запровадити ефективні програми енергоефективності у секторах виробництва, транспортування та споживання енергії, зокрема у житловому секторі", - зазначається в документі "Принципи Торонто".

"Принципи Торонто" - документ, що був підготовлений експертами громадянського суспільства, в якому надано оцінку перспектив проведення реформ в Україні впродовж 2019-2023 років.

Нагадаємо, 2-4 липня в Торонто відбувається щорічна Міжнародна конференція з питань реформ в Україні, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Проведення конференцій з питань реформ було започатковано урядом у 2017 році. Конференція виступає платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.
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