підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 19:28 8
Судова влада 2019-07-03T19:41:19+03:00
Українські Новини
Мінінфраструктури зобов'язали відновити поштові відділення у селах з населенням менше 2 тис. жителів

Мінінфраструктури зобов'язали відновити поштові відділення у селах з населенням менше 2 тис. жителів

Укрпошта. Фото: YouTube
Укрпошта. Фото: YouTube

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство інфраструктури відновити стаціонарні поштові відділення у селах з населенням менше 2 тис. жителів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, рішення було прийнято в середу, 3 липня.

Суд визнав протиправним та нечинним наказ Мінінфраструктури №442 від 14 грудня 2017 року "Про затвердження Стратегічного плану розвитку ПАТ "Укрпошта" на період до 2021 року в частині запровадження мобільних відділень у селах з населенням менше 2 000 чоловік.

Також суд зобов'язав міністерство відновити роботу стаціонарних відділень поштового зв'язку "Укрпошти", які були замінені пересувними відділеннями поштового зв'язку на виконання цього наказу.

Наголошується, що одним з обґрунтувань прийняття такого рішення стало порушення Мінінфраструктури порядку затвердження наказу.

Позивачем у справі виступило громадське об'єднання "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення".

Як повідомляли Українські Новини, через звільнення листоноші в Києві на Печерську перестали доставляти пошту.

Тим часом, "Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонної і поліетиленової упаковки.

Більше новин про: Укрпошта пошта Міністерство інфраструктури України поштові відділення

Архів
Новини
Спортивні журналісти довели, що вміють не тільки писати про футбол, а й добре змагатися. І переграли функціонерів УАФ 20:01 Прес-реліз
Завершення енергореформи є пріоритетом України на найближчі п'ять років, - конференція з реформ в Торонто 20:00
"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП 19:54
Луценко перепризначив прокурором Хмельницької області Синишина 19:53
Зеленський повинен вирішити проблему місцевих судів та забезпечити доступ до правосуддя, - Мусіяка 19:31
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні 14:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok