Мінінфраструктури зобов'язали відновити поштові відділення у селах з населенням менше 2 тис. жителів

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство інфраструктури відновити стаціонарні поштові відділення у селах з населенням менше 2 тис. жителів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, рішення було прийнято в середу, 3 липня.

Суд визнав протиправним та нечинним наказ Мінінфраструктури №442 від 14 грудня 2017 року "Про затвердження Стратегічного плану розвитку ПАТ "Укрпошта" на період до 2021 року в частині запровадження мобільних відділень у селах з населенням менше 2 000 чоловік.

Також суд зобов'язав міністерство відновити роботу стаціонарних відділень поштового зв'язку "Укрпошти", які були замінені пересувними відділеннями поштового зв'язку на виконання цього наказу.

Наголошується, що одним з обґрунтувань прийняття такого рішення стало порушення Мінінфраструктури порядку затвердження наказу.

Позивачем у справі виступило громадське об'єднання "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення".

Як повідомляли Українські Новини, через звільнення листоноші в Києві на Печерську перестали доставляти пошту.

Тим часом, "Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонної і поліетиленової упаковки.