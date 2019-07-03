СБУшника і ще 4 осіб звинувачують у замаху на головного лікаря та пограбуванні інкасаторів

Військова прокуратура Харківського гарнізону передала в суд обвинувачення 5 осіб, в тому числі співробітника Служби безпеки України, в замаху на головного лікаря госпіталю ветеранів війни в Києві і в серії озброєних розбійних нападів на інкасаторські автомобілі та заволодінні 10 млн гривень в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Південного регіону, передають Українські Новини.

За даними відомства, замах на головного лікаря Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни стався 19 березня, коли підозрювані за грошову винагороду підірвали вибухівку в під'їзді будинку на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі Києва.

Протягом 2014-2016 років озброєна банда, до складу якої також входив співробітник одного з територіальних підрозділів СБУ, здійснила серію розбійних нападів на інкасаторські автомобілі Приватбанку та заволоділи грошовими коштами в сумі близько 10 млн гривень.

"Під час вчинення вищезазначених протиправних дій злочинці завжди використовували автоматичну зброю і вибухівку і лише за щасливим збігом обставин постраждалим були завдані тільки тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків у Києві та Харківській області в приміщеннях, якими користувалися члени банди, вилучено близько 10 тис. патронів, 2 кг вибухових речовин (пластиду), 20 гранат Ф-1, десятки одиниць зброї, саморобних патронів тощо.

27 червня до суду передали обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство у складі організованої групи), ч. 4 ст. 187 (розбій), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні поліція заявила про затримання 5 підозрюваних у серії пограбувань інкасаторів у Харкові.

Також був затриманий підозрюваний у нападі на інкасаторів в Харківській області до 2016.