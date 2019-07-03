підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 14:29 8
Судова влада 2019-07-03T15:00:18+03:00
Українські Новини
СБУшника і ще 4 осіб звинувачують у замаху на головного лікаря та пограбуванні інкасаторів

СБУшника і ще 4 осіб звинувачують у замаху на головного лікаря та пограбуванні інкасаторів

Військова прокуратура Харківського гарнізону передала в суд обвинувачення 5 осіб, в тому числі співробітника Служби безпеки України, в замаху на головного лікаря госпіталю ветеранів війни в Києві і в серії озброєних розбійних нападів на інкасаторські автомобілі та заволодінні 10 млн гривень в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Південного регіону, передають Українські Новини.

За даними відомства, замах на головного лікаря Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни стався 19 березня, коли підозрювані за грошову винагороду підірвали вибухівку в під'їзді будинку на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі Києва.

Протягом 2014-2016 років озброєна банда, до складу якої також входив співробітник одного з територіальних підрозділів СБУ, здійснила серію розбійних нападів на інкасаторські автомобілі Приватбанку та заволоділи грошовими коштами в сумі близько 10 млн гривень.

"Під час вчинення вищезазначених протиправних дій злочинці завжди використовували автоматичну зброю і вибухівку і лише за щасливим збігом обставин постраждалим були завдані тільки тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків у Києві та Харківській області в приміщеннях, якими користувалися члени банди, вилучено близько 10 тис. патронів, 2 кг вибухових речовин (пластиду), 20 гранат Ф-1, десятки одиниць зброї, саморобних патронів тощо.

27 червня до суду передали обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство у складі організованої групи), ч. 4 ст. 187 (розбій), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні поліція заявила про затримання 5 підозрюваних у серії пограбувань інкасаторів у Харкові.

Також був затриманий підозрюваний у нападі на інкасаторів в Харківській області до 2016.

 
Більше новин про: СБУ пограбування інкасаторів Звинувачення Напад на інкасаторів напад на лікаря

Архів
Новини
Кличко показав, як тривають роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу 14:55
У Раді хочуть скласти список "матюків" для "дематюкації" 14:55
Поліцейських підозрюють у недбалості, яка спричинила смерть 3-річної дитини 14:55
СБУшника і ще 4 осіб звинувачують у замаху на головного лікаря та пограбуванні інкасаторів 14:29
Олексій Цимбалюк. Фото: Країна
Журналіста "Страны" побив "кілер Бабченка": з'явилися подробиці і відео 14:24
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok