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03 липня 2019, середа, 14:24 13
ЗМІ 2019-07-03T14:36:21+03:00
Українські Новини
Журналіста "Страны" побив "кілер Бабченка": з'явилися подробиці і відео

Журналіста "Страны" побив "кілер Бабченка": з'явилися подробиці і відео

Виданню "Страна" вдалося ідентифікувати учасника "майдану Порошенка", який побив журналіста Влада Бовтрука.

Нападником виявився так званий "кілер Аркадія Бабченка", відомий своїми неонацистськими поглядами колишній священик Київського патріархату і "правосек" Олексій Цимбалюк, пише видання.

Також вранці з'явилося відео нападу на Бовтрука. На записі можна побачити, як виглядав грабіжник. Очевидець зняв момент вже після побиття Владислава. Але на початку відео видно як раз Цимбалюк в чорній футболці і сірій кепці.

Сам Владислав упізнав Цимбалюка як людину, що била його.

Увечері 2 липня Владислав висвітлював акцію прихильників Петра Порошенка проти реєстрації на виборах Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Під час акції на нього напали і сильно побили ногами. Поліція відкрила справу за фактом побиття журналіста.

Як повідомляли Українські Новини, "Антиклюевский майдан" загрожує Зеленському"немирними протестами" через 2 дні.

Голова НСЖУ засудив побиття журналіста на "антиклюевском мітингу".

 

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