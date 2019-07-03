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03 липня 2019, середа, 12:35 388
Суспільство 2019-07-03T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію

Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію

Громадянський рух "Сила Права" відсудив у РФ компенсацію за моральну шкоду, завдану позивачам російською збройною агресією в Криму та на Донбасі. Відповідне рішення Голосіївський суд Києва прийняв в інтересах Вадима Козіка та Валерія Шевчишина. Суд постановив стягнути з Росії на користь позивачів по 100 тисяч грн, - повідомив Олександр Данилюк, один з лідерів виборчого об’єднання "Сила Права".

"Сьогодні командою "Сили Права" виграно вже тисячі справ проти РФ, де потерпілі отримують суттєво більші суми. До прикладу, минулого тижня "Сила Права" відсудила для кримської журналістки Анни Андрієвської понад мільйон гривень. Для забезпечення позовів "Сила Права" вже арештувала 3.5 мільярди доларів, що належать РФ, і знаходяться в Україні, та працює над арештами російських стратегічних активів, що знаходяться в США та ЄС, до прикладу, російської частки в Північних потоках. Росія має заплатити українцям за агресію декілька трильйонів доларів. Арешт стратегічних активів РФ навіть на десятки мільярдів - дієвий інструмент примусу Росії до миру та відновлення територіальної цілісності України. Саме на цьому базується стратегія перемоги, яку ми почали будувати в далекому 2014 році.

Коли сьогодні деякі політикани розповідають нам про мир за будь-яку ціну, ми повинні розуміти цю ціну. Якщо уряд піде на поступки і визнає, що Росія не винна в агресії, трильйони доларів на відновлення зруйнованого Донбасу та на компенсації потерпілим доведеться платити з українського, а не російського бюджету", - пояснює Данилюк.

Олександр Данилюк - екс-кандидат в президенти України. Один з лідерів Революції Гідності, брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді. В 2014 році – був радником міністра оборони. Лідер громадянського руху "Спільна справа".

Раніше повідомлялось, що "Спільна справа" об’єдналась на парламентських виборах з "Силою Права" Андрія Сенченка. Мета об'єднання - формування коаліції навколо 5 принципів, серед яких - неприпустимість капітуляції і російського реваншу. "Сила права" ще з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням збитків, завданих російською збройною агресією.

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