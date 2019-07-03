Дематюкатор і дематюкаторша: в соцмережах сміються над законом про заборону "матюків"

У соцмережах сміються над новим законом про нецензурну лексику

У соцмережах сміються над новим законом про нецензурну лексику

На сайті українського парламенту зареєстрований законопроект, який передбачає заборону на використання нецензурних слів. Офіційно він називається "про дематюкацию мови", а його автором є Комітет свободи слова.

І понеслося - така кумедна новина знатно розвеселила користувачів соцмереж, які висміюють можливе прийняття закону. Висловитися з приводу смішного законопроекту з не менш смішною назвою поспішили багато користувачів соцмереж.

А ось два роки тому стався кричущий випадок - чоловік зробив нецензурний напис на будинку Ради.

А чиновникам Мін'юсту заборонили підвищувати голос при спілкуванні.