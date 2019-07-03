Рішення суду про скасування тарифів на транспортування електроенергії протримається менше місяця, - Герус

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що припинення дій постанов Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про тарифи на передачу і диспетчеризацію електричної енергії для національної енергетичної компанії "Укренерго" не загрожує роботі нового ринку електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні була хвиля повідомлень про колапс ринку електроенергії через рішення суду, яке зупиняє підвищення тарифів для "Укренерго". Ніякого колапсу не буде. Це рішення про фінансові доходи однієї компанії. І воно ніяк не міняє ні моделі ринку, ні роботи електростанцій", - написав він.

Герус зазначив, що НКРЕКП може подати апеляцію на це рішення і, на його думку, комісія незабаром це зробить.

Також він додав, що на сайті НКРЕКП вже опубліковано проект постанови про нові тарифи для "Укренерго" з 1 серпня.

"З 1 серпня набуде чинності нова постанова НКРЕКП про тариф "Укренерго" і в серпні компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші й розрахується з усіма своїми контрагентами", - наголосив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Тим часом експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.

Також Герус завив, що перед запуском ринку електроенергетики вугільні електростанції підняли тарифи на 50%.