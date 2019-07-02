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02 липня 2019, вівторок, 20:11 23
Азія 2019-07-02T21:15:01+03:00
Українські Новини
У Росії потонув секретний підводний човен, загинули 14 осіб: на ньому сталася пожежа

У Росії потонув секретний підводний човен, загинули 14 осіб: на ньому сталася пожежа

При пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті загинули 14 моряків-підводників ВМФ РФ. Про це повідомляє Інтерфакс.

"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-Морського Флоту Росії, в ході проведення батиметрических вимірювань (оцінка глибин водних об'єктів за допомогою спеціального обладнання - Ред.) виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - заявили в Міноборони РФ.

На даний момент загоряння ліквідовано, глибоководний апарат знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ.

Один зі співрозмовників видання "Відкриті медіа" заявив, що мова йде про атомному підводному човні БС-64 "Оренбург", яка є носієм для глибоководних станцій "Лошарік" (АС-12). За словами другого джерела, пожежа сталася на підводному човні БС-64 "Підмосков'ї", яка, як повідомлялося, теж може служити носієм АС-12.

Раніше РБК з посиланням на джерело написав, що аварія сталася саме на "Лошаріку".

Нагадаємо, Люк Бессон зніме фільм про затонулий підводний човен "Курськ".
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