ДБР тепер може вилучити в Адміністрації копії указів Порошенко про конкурс в члени ВРП

Печерський районний суд дозволив Державного бюро розслідувань вилучити в Адміністрації Президента копії указів колишнього президента Петра Порошенка про проведення конкурсу з добору кандидатів у члени Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами, ДБР розслідує справу від 28 травня за фактом узурпації влади Порошенко за ч. 3 ст. 109 (захоплення влади), ч. 3 ст. 382 (невиконання рішення суду) Кримінального кодексу.

Слідчий ДБР зазначив, що по даній справі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні Адміністрації Президента, вул. Банкова, 11, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

19 червня суд задовольнив таке клопотання і дозволив ДБР вилучити копії документів: указ Президента від 11.03.2019 №65, доповідну запис на ім'я голови Адміністрації Райнина за підписом керівника Головного департаменту правової політики Красовського від 04.02.2019 за №15 / 5637-02, до якої доданий проект указу і проект пояснювальної записки; довідку про погодження проекту указу відповідними керівниками Адміністрації та структурних підрозділів Адміністрації; покажчик розсилки указу та інші документи, які можуть бути у зазначеній справі.

Також суд дозволив вилучити указ від 08.05.2019 №203, указ від 13.05.2019 №217, копію присяги членів ВСП; копію першої сторінки паспорта громадян України (ім'я не зазначено); протоколи засідань конкурсної комісії по відбору кандидатів для здійснення Президентом призначення членів ВСП з відповідними додатками та інші документи щодо проведення засідань та діяльності конкурсної комісії.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський Порошенко скасував укази про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя (ВСП), а також затвердив нове положення про відкритий конкурс для добору кандидатів у ВРП і призначив новий склад конкурсної комісії.

В ГБР почали розслідувати заяву про захопленні влади Порошенко при призначенні членів Вищої ради правосуддя.

КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВРП.