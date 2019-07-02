Після запуску ринку енергосистема працює в штатному режимі, - Донбасенерго

Вчора в Україні стартувала реформа ринку електроенергії. Експерти прогнозували збої в системі після запуску, проте енергосистема працює нормально. Про це заявив заступник директора ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов.

"Торги пройшли вчора, і сьогодні пройшли, конкретні зміни можна буде озвучити в кінці тижня, коли всі баланси схлопнуться, з завтрашнього дня буде більш зрозуміло. Але в цілому все нормально", - зазначив Ларіонов.

За його словами стабільність системи залежить не від умов роботи ринку, а від виробництва електроенергії генерацією.

"Експерти прогнозували збої: збої не залежать від нового ринку, там діспетчеризують диспетчера Укренерго, і незалежно, новий або старий ринок, це не пов'язано. Якщо не буде вистачати генерації, то її ні в старій моделі, ні в новій не буде вистачати. ​​А якщо генерація стабільно працює, то ніяких і збоїв немає", - підкреслив заступник ПАТ "Донбасенерго".

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році. Результати перших торгів свідчать про успішний старт енергореформи. Таку думку висловив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов. За його словами, протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал "Оператора ринку", що відповідає за функціонування РСВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е.