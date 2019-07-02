підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 липня 2019, вівторок, 13:05 367
Економіка 2019-07-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
Після запуску ринку енергосистема працює в штатному режимі, - Донбасенерго

Після запуску ринку енергосистема працює в штатному режимі, - Донбасенерго

Вчора в Україні стартувала реформа ринку електроенергії. Експерти прогнозували збої в системі після запуску, проте енергосистема працює нормально. Про це заявив заступник директора ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов.

"Торги пройшли вчора, і сьогодні пройшли, конкретні зміни можна буде озвучити в кінці тижня, коли всі баланси схлопнуться, з завтрашнього дня буде більш зрозуміло. Але в цілому все нормально", - зазначив Ларіонов.

За його словами стабільність системи залежить не від умов роботи ринку, а від виробництва електроенергії генерацією.

"Експерти прогнозували збої: збої не залежать від нового ринку, там діспетчеризують диспетчера Укренерго, і незалежно, новий або старий ринок, це не пов'язано. Якщо не буде вистачати генерації, то її ні в старій моделі, ні в новій не буде вистачати. ​​А якщо генерація стабільно працює, то ніяких і збоїв немає", - підкреслив заступник ПАТ "Донбасенерго".

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році. Результати перших торгів свідчать про успішний старт енергореформи. Таку думку висловив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов. За його словами, протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал "Оператора ринку", що відповідає за функціонування РСВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е.

Більше новин про: Укренерго Реформа ринку електроенергії Олег Ларіонов Донбасенерго

Архів
Новини
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Василь Хмельницький почав будівництво нового заводу в Київській області 13:25
Суд призупинив дію тарифів "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії 13:23
Похолодання до +11 і дощі чекають на українців посеред робочого тижня 13:18 Карта
Вибори в Раду: в поліцію надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення 13:08
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+" 15:43
більше новин
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok